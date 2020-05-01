شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى ناعيا شهداء "بئر العبد" بسيناء: لن تزعزع من استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى بخالص التعازى والمواساة للمؤسسة العسكرية وأسر شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد المركبات المدرعة بعبوة ناسفة فى كمين جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، داعيا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء .

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وأكد وزير الطيران، في بيان له، على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزعزع من استقرار الدولة المصرية بل ستكون الدافع نحو المضى قدما فى استكمال مسيرة بناء وطننا الغالى وستزيد من توحيد الصف لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم .

وأضاف منار أن ما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وبطولات كبيرة ستخلد فى ذاكرة جميع أطياف الشعب المصرى وتظل مصر دائما فى أمان وتقدم وازدهار.