شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروع القومى لإنشاء مخازن عملاقة لزيادة المخزون الإستراتيجى للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، عقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لإعداد ومراجعة اشتراطات ومواصفات المخازن الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا حول إنشاء المخازن العملاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية فى نقاط محددة:

1- سيتم إنشاء المخازن العملاقة 7 محافظات "الجيزة ، بنى سويف ، وقنا ،والقليوبية ، والغربية ، والاسماعيلية والبحيرة ".

2- إنشاء المخازن بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الى 8 أو 9 أشهر .

3- الانتهاء من دراسة ومراجعة النسخه المبدئية من المواصفات الفنية للمخازن الاستراتيجية العملاقة حتى يوم 6 مايو 2020.

4- إنشاء 7 مخازن استراتيجية فى 7 محافظات على مساحة تتراوح من 60 الى 100 فدان وباستثمارات تصل الى 3 مليار جنيه لكل مخزن .

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5- جارى مراجعة المواصفات الفنية للمخازن بعد الاطلاع على معايير واشتراطات المخازن فى العديد من الدول.

6- فتره تنفيذ المشروع تتراوح من 2 إلى 3 سنوات .

7- المخازن الاستراتيجية العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت.

8- قد تتجاوز السلع المستهدف تخزينها 21 سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الاخرى التى ستطرح فى الاسواق.

9- قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على انخفاض الأسعار.

10- المشروع ك سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين ، وأن حوالى 40٪؜ من السلع التى سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين.