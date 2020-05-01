شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر ينعى شهداء القوات المسلحة الأبرار ببئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين ارتقوا مساء الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن الجماعات الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين ولن تعيق مسيرة الوطن في التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأعرب محافظ البحر الأحمر - في بيان مساء اليوم - عن خالص العزاء للشعب المصري في وفاة شهداء الواجب، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، ويثبتون يوماً بعد يوم أنهم حائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار، مؤكداً أن شعب مصر يقدر جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان.

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