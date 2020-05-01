شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد صرف الأسمدة بـ6 محافظات لمن لم يستلموا" كارت الفلاح " ×4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365 "، عددا من إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهي محافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج)

وجاءت قواعد صرف الأسمدة في المحافظات التى انطلقت فيها منظومة كارت الفلاح، على كل حائز له كارت فلاح ذكى بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعى يتم توجيه الحائز إلى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح (داخل نطاق المحافظة) ولا يتم صرف أسمدة لهذا الحائز إلا من خلال كارت الفلاح.

-الحائز الذى ليس له كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومى لهذا الحائز ويقوم بصرف الأسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة.

-تلتزم الجمعية الزراعية والادارة الزراعية والمديرية بأنهاء اجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز وتحت مسئوليتهم ويتم التأكد من وجود حيازة للحائز وتكون منزرعة وليست ضمن الحيز العمرانى او ضمن التعديات وتحت مسئولية الجمعية.

-أنه بالنسبة لمن لا ينطبق عليه استخراج الكارت يتم عمل تفويض بالجمعية الزراعية لاحد الورثة لاستلام كارت الفلاح لوالدهم المتوفى او استخراج كارت الفلاح باسم المفوض عنهم.

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كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أصدر تكليفات وتوجيهات مشددة إلى الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي في المحافظات التى انطلقت فيها منظومة الكارت وهي محافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج)

وقال وزير الزراعة، إن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة المحاصيل الصيفية وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات.