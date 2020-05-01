مرصد الإفتاء ناعيا شهداء بئر العبد: "دماؤكم الطاهرة دليل على نبل قضيتكم"

وأكد المرصد في بيان الليلة أن نجاح العملية الشاملة التي قامت بها القوات المسلحة في التصدي لهذه الجماعات في سيناء دفعهم إلى التراجع ومحاولتهم شن عمليات إرهابية متفرقة من وقت لآخر في محاولة للعودة مرة أخرى والظهور، بل والسعي وبقوة نحو نشر الدمار والخراب بعمليات مثل زرع العبوات الناسفة على جانبي الطرق واستهداف عناصر القوات المسلحة لأنهم نجحوا في ضرب قوتهم والقضاء على جزء كبير من وجودهم على الأرض.



وذكر المرصد أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو مخالف لكافة التعاليم الإسلامية التي تحث على حفظ الأنفس وعمارة الأرض، ويؤكد أن ما تقوم به هذه العناصر ومن هم على شاكلتها إنما يعد إفسادًا في الأرض، وهم بذلك يستحقون الخزي من الله في الدنيا والآخرة.

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وأضاف البيان أن العناصر الإرهابية تسعى إلى النيل من وحدة وثقة الشعب المصري في مؤسساته، خاصة القوات المسلحة والشرطة عبر محاولتهم زعزعة استقراره من جهة ومن جهة أخرى نشر الفتن بين المواطنين، فالإرهاب آفة ضد الإنسانية لا تسعى إلا للخراب والدمار، ولذلك يؤكد المرصد على أن مثل هذه العمليات تزيد من صلابة الشعب المصري بكافة طوائفه للوقوف خلف مؤسساته وقواته المسلحة في التصدي لكافة المخططات الإرهابية الآثمة التي تريد النيل من أرض الكنانة.



وقدم المرصد خالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم برحمته، وأن يسكنهم جنات الفردوس الأعلى مع الشهداء والأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء .