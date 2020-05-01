شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تدين حادث بئر العبد الإرهابى وتنعى الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد الدكتور الخشت -في نعيه للشهداء- أن هذا الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال قواتنا المسلحة بواجبهم، ووطنيتهم، بل يدفعهم إلي مزيد من الإصرار علي مواصلة دورهم، فداءللوطن، لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.

وقال الدكتور الخشت: إن مايفعله الإرهاب لن يزيد مصر إلا صلابة وقوة وتماسكا، ويشد من عزيمة خير أجناد الأرض، ولن نتأخر عن دعم شهدائنا الأبرار، ولن تتوقف مسيرة النهضة والتنمية في ارض سيناء الطاهرة، وكل ربوع مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الإرهاب لن يتمكن من تحقيق أغراضه الدنيئة، وستبقى مصر بجيشها وشرطتها، وإرادة شعبها ودولتها، وستنتصر بعزيمة ابطالها، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في سبيل الله.

وقدم الدكتور الخشت خالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

جامعة حلوان تنعى أبطال القوات المسلحة

كما نعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة ببالغ الحزن والأسى استشهاد أبطال القوات المسلحة و أبناء مصر الأبرار إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وتقدمت جامعة حلوان بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطال في هذا المصاب الجلل و تؤكد اعتزازها بدور رجال الجيش المصرى البواسل الذين يقدمون أرواحهم بكل شجاعة فداءً للوطن و لشعب مصر العظيم.

ودعا الدكتور ماجد نجم المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته و أن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما سأل الله الشفاء العاجل للمصابين.

وادان رئيس الجامعة الإرهاب الخسيس الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن الغالي، مؤكدا على وقوف الشعب المصري خلف جيشه و شرطته وقيادته السياسية، و مشيدا باستمرار أعمال القوات المسلحة القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه .

وتعلن جامعة حلوان عن دعمها الكامل لمؤسسات الدولة وقواتها المسلحة و شرطتها العظيمة خلال حربهم المقدسة على الإرهاب.

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فيما نعى مجلس ادارة نادى تدريس جامعة الأزهر، شهداء القوات المسلحة الابرار، ويستنكر اعمال الارهاب الاسود ضد استقرار وامن بلادنا الغالية مصر العظيمة، عاش جيش مصر العبور، عاش جيش مصر التنمية والبناء

كما نعت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن ببالغ الحزن وعظيم الأسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية الذين أستشهدوا وسالت دمائهم الطاهرة في هذه الأيام الكريمة، إثر انفجار عبوة ناسفة باحدي المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي أن مصر ستظل عظيمة ولن ينال منها الإرهاب الخسيس، وستبقي قواتنا المسلحة متمثلة في رجالها الأبطال البواسل ماضية في دحر الإرهاب بكل اشكاله، وتطهير أرض مصر من يد الخسة والغدر، وإعادة حق شهدائنا الأبرار، والمحافظة على أمن الوطن وإستقراره، داعيًا المولي عز وجل أن يرحمهم، وأن يقبلهم من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

جامعة بنها تنعى شهداء الوطن في بئر العبد

وفى سياق متصل، نعت جامعة بنها فى بيان لها شهداء الوطن الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة الذين سالت دماؤهم الذكية على تراب الوطن جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وتقدم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة نيابة عن المجلس والعاملين بالجامعة بخالص العزاء لأسر الشهداء داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ، وان يلهم ذويهم واسرهم الصبر والسلوان مع الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

واكدت الجامعة على الدور الوطنى الذى يقوم به جيشنا العظيم فى تأمين مقدرات الوطن ومواجهة قوى الظلام ، كما تؤكد الجامعة أن هذه الحوادث الارهابية الخسيسة لن تنال من عزيمة ووحدة الشعب المصري وترابطه ووقوفه خلف قيادته السياسية فى مكافحة الارهاب الأسود والتاكيد على أن مصر منتصرة رغم غدر الغادرين.