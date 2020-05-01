شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب تنعى شهداء بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، ببالغ الأسى شهداء الواجب الوطنى الذين استشهدوا فى الحادث الإرهابى الغادر جنوب مدينة بئر العبد. وقالت صفحة المؤتمر الوطني للشباب:" أن هذا الحادث الإرهابي لن يزيد مصر إلا قوة وصلابة وإرادة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، حفظ الله مصر وشعبها. Advertisements



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