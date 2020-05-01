جامعة النهضة تدين الحادث الإرهابى بجنوب بئر العبد وتنعى الشهداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة الحادث الإرهابى الآثم الذى نفذته قوى الظلام بجنوب بئر العبد ، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
وأكدوا أن جامعة النهضة وقوفها بجانب الدولة وقواتها المسلحة الباسلة و جهاز الشرطة حتى نتمكن من اجتثاث جذور الإرهاب الأسود والقضاء الكامل عليه.
ودعت أسرة الجامعة بالرحمة والمغفرة لشهداء مصر الأبطال من رجال القوات المسلحة الباسلة، و سرعة الشفاء للمصابين.
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