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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطولة جديدة في مواجهة أياد الغدر سطرها رجال القوات المسلحة البواسل ليقدموا دفعة جديدة من شهداء الوطن، مساء الخميس. وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره. Advertisements ”الخليج 365” يتقدم بخالص التعازى لشعب مصر والقوات المسلحة.. ويدعوا قرائه للمشاركة في العزاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".. شارك بالعزاء في شهداء سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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