محافظ دمياط تنعي شهداء بئر العبد:"الأعمال الخسيسة لن تزيد المصريين إلا صلابة وقوة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين ارتقوا جراء انفجار عبوة ناسفه جنوب بئر العبد، داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل. وأكدت المحافظ في بيان مساء اليوم الخميس أن تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد المصريين إلا صلابة وقوة لمواجهة فلول الغدر، مشددة على تقدير شعب مصر لما يبذله رجال قواته المسلحة لحماية أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه .

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