شاهد أغنية وحوش الصاعقة.. تتزين بأبطال مصر "منسى ورفاقه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى رجال مصر البواسل من وحوش سلاح الصاعقة المصرى بأغنية السلاح المفضلة والتى تستنهض قواهم الدافعية عن التراب الوطنى، ويعبرون بها عن فخر الانتساب للقوات المسلحة وسلاح مقاتلى الصاعقة للحفاظ على التراب الوطنى. وتغنى البواسل، قائلين: هى دى الصاعقة وهى دى حياتنا.. ديابة هنا أبطال وحدتنا. Advertisements قبلها كنا فى وسط الزحمة.. دلوقتى بيسمعوا حكياتنا. صاعقة اتعملت للرجالة.. حد ضعيف وسطتنا دى محالة. هنطلعه علطول من بينا.. أحسن ما يكون بينا وعالة.

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