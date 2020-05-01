شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق البارز عن اختراع الصين لكورونا: غير صحيح ولا يمكن خلق فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، وعالم الفضاء بوكالة ناسا، إن الحديث عن أن الصين هي من اخترعت فيروس كورونا هو أمر غير صحيح، لأنه لا يمكن للإنسان أن يخلق أى حياة سواء لفيروس أو غير فيروس ، متسائلا: كيف سيخلق الإنسان وسيلة ليضر بها البشر ولن تضره؟

وأضاف عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة سكاى نيوز، أنه لا يوجد دولة فى العالم لديها لقاح لمواجهة هذا الفيروس، وهو ما ينفى أى ادعاءات بأن فيروس كورونا تم تصنيعه أو خلقه من قبل الصين، مشيرا إلى أن العالم عليه الآن أن يتكاتف ويتعاون من أجل التوصل إلى لقاح وعلاج فعال لمواجهة الفيروس بدلا من تبادل الاتهامات وتضييع الوقت حول التلاسنات حول أزمة كورونا.

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وأشار عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، أن كل دول العالم تسعى لإيجاد أي وسيلة للتعامل مع اللقاح ، متابعا :إذا كانت الصين هي من اخترعته لكانت قد وجدت العلاج له ولكن هذا لم يحدث، مشيرا إلى أن قصة المؤامرة تظهر بشكل متكرر وهى غير حقيقية"، لافتا إلى أن فيروس كورونا جاء من الطبيعة.

وأوضح الدكتور فاروق البارز، أن العالم عليه أن يهتم بالعلم أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى تأخر في الاهتمام بمجالات العلم المختلفة سواء الطب أو الأحياء وغيرها من المجالات وهو ما دفع إلى التأخر في اكتشاف علاج لفيروس كورونا.