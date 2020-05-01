شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب "فى رحاب فن المقال".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية للفكر الدينى المستنير) الكتاب الثانى عشر "فى رحاب فن المقال" تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضمن التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة.

ويؤكد جمعة، فى الكتاب أن فن المقال هو فن الفكرة المركزة، واللمحة العابرة ، والكلمة المنتقاة ، وهو من أهم ما يميز صحيفة على أخرى، ويعطى لهذه ميزة على تلك، فالمقال ليس مجرد هواية أو فكرة عابرة؛ إنما هو علم وفن كسائر العلوم والفنون، يظل فيه المتخصص متخصصًا، والمبدع مبدعًا، والمثقف مثقفًا، والمفكر مفكرًا، والهواة هواة".

ولا شك أن فى نفس كل إنسان منا أسئلة يراها مشروعة، وأخرى يراها ممنوعة، أو يتوجس أن تكون ممنوعة ، أو يطوى عليها نفسه ولو بشق الأنفس ، غير أن هذا المنع ليس شرطًا فى كل الأحوال أن يكون ناتجًا عن عوامل خارجية، فقد يكون المنع ذاتيًّا ناتجًا عن شدة الإحساس بالمسئولية، أو الالتزام الأدبى أو الاجتماعي، وفى فنون المقال متسع كبير لما تحمله النفوس، أو تكنه الضمائر مباشرة، أو تلميحًا، أو إسقاطًا، عرضًا أو تحليلًا أو نقدًا.