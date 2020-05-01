اللواء محمد إبراهيم: عملية بئر العبد الإرهابية لن تثني مصر عن محاربة الإرهاب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن العملية الجبانة التي وقعت اليوم الخميس، في منطقة بئر العبد بشمال سيناء لن تثني مصر وقيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها على مواصلة محاربة الإرهاب حتى يتم دحره كاملا.

وشدد اللواء محمد ابراهيم - في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط - على أن الإرهاب لن ينجح في أن ينال من مصر واستقرارها ومشروعاتها التنموية في كل أنحاء الدولة، خاصة في سيناء مهما كانت محاولات هؤلاء الارهابيين ومن يساندهم .

Advertisements



وقال إن أبطال القوات المسلحة المصرية مازالوا يروون بدمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة ذلك الجزء الغالي من بلدنا العظيمة، وإن أبطالنا قدموا اليوم أرواحهم الطاهرة فداء للوطن وهم راضون ضاربين أروع الأمثلة في الدفاع عن مصرنا الغالية في مواجهة الإرهاب الغادر الجبان.



وأضاف "هؤلاء الأبطال عاهدوا الله والوطن أن يظلوا علي العهد وأن يهون كل غال ونفيس لديهم في سبيل الحفاظ علي أمن الوطن..أيها الأبطال الشهداء الصائمون في شهر رمضان المبارك ناموا قريري العين وهنيئاً لكم بالشهادة ولتطمئن أرواحكم الطاهرة بأن مصر ستثأر لكم ولن تترك حق شهدائها وستظل مصر على طريق الحق والتقدم والتنمية والاستقرار في مواجهة كل قوي الشر التي تسير على طريق الباطل وستنتصر مصر بإذن الله علي كل من يعاديها".