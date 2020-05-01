شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شروط لعمل المطاعم السياحية بنظام "التيك اواى" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد المطاعم السياحية حالة من تشديد الرقابة عليها للتأكد من ألتزامها بشروط العمل التى أصدرتها وزارة السياحة والاثار، وذلك بعد أن أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرارا بغلق مطعمين سياحيين بمنطقة القاهرة الكبرى نظرا لعدم التزامهم بالشروط والضوابط الموضوعة من أساليب وقاية العاملين وأعداد الزوار المسموح بتواجدهم داخل المنشأة.

كان مجلس الوزراء قد سمح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الماضى وطوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك.

وقامت الوزارة بالتنبيه على كافة المنشآت السياحية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة، وقامت بارسال عدد من لجان المرور للتفتيش علي المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والدقى والمهندسين والهرم واكتوبر والتجمع. وإليك شروط عمل المطاعم خلال رمضان:

1. الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة.

2. إخضاع أفراد العمالة للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان.

3. تثبيت أفراد العمالة التى تخضع للكشف الطبى طوال شهر رمضان.

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4. تدريب العاملين على مهارات السلامة، والتزامهم بارتداء الملابس الواقية (أقنعة وقفازات).

5. التزام العاملين بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم.

6. -ضرورة التزام العاملين بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول.

7. إعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان.

8. وألا يسمح بدخول أكثر من 10افراد للمطعم للطلب والاستلام.

9. يتم التسليم خارج المطعم إذا توافد اكثر من 10 أفراد فى وقت واحد.

10. تطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة، وتعليق لافته بقواعد التباعد الاجتماعى داخل المنشأة.