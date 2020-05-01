شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الرى أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021، وتتضمن مشروعات للحماية من أخطار السيول باعتبار أن القطاع مسئول عنها بمحافظات الجمهورية، عدا محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى باقي الأعمال الصناعية التى تحتاجها شبكة المجارى المائية من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية.

أضاف شحته أن قرار ضم مسئولية تنفيذ تلك النوعية من المشروعات إلى القطاع تأتى ضمن خطة الوزارة لزيادة معدلات التنفيذ المشروعات، ودعم جهود مهندسى الرى المسئولين عن إدارة، وتوزيع المياه لمختلف الأغراض التنموية وعلي رأسها الزراعة ومياه الشرب، وفى نفس الوقت الاستفادة من مهندسي القطاع بالمحافظات، حتي يقوم القطاع بدورة سواء من حيث تنفيذ مشروعات الحماية من السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية على شبكة المجارى المائية بمختلف أنحاء الجمهورية، في إشارة منه إلي قيام القطاع مؤخرا بتنفيذ أعمال ازدواج كوبرى العبور داخل مدينة الزقازيق، وبتمويل من المحافظة بنحو 4.5 مليون جنيه، وذلك لتقليل الكثافة المرورية داخل مدينة الزقازيق، وتسهيلا على المواطنين، وتم الانتهاء منه في مدة 7 أشهر.

أوضح شحته أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بالوادى من القاهرة إلى أسوان، وتشمل إنشاء سدود وبحيرات صناعية، وحواجز مائية بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة الحماية، منها علي سبيل المثال بتنفيذ مشروع لحماية محمية وادي دجلة من أخطار السيول، وذلك من خلال انشاء سدين حماية من الركام ذو الأقطار المتدرجة وأبعاد السدود بالإضافة إلى إعادة تكوين الجزء المنهار من الحاجز الترابي خلف مصنع الأسمنت بطول 100 متر مع عمل التدبيش اللازم لهذا الجزء من الأمام، وكذلك المفيض لإمرار المياه الزائدة عن السعة التخزينية للحاجز، وذلك من خلال عمليتين الأولى إنشاء سد م1 و سد م2 لحماية وادي دجلة (طرة- زهراء المعادي) من أخطار السيول بتكلفة اجمالية 28380.2 ألف جنيه، وحماية قريتى السوايطة والشيخ حسن بالمنيا، ووادى الجير بسوهاج، ووادى عبادى بأسوان" و3 حاجز توجيه مائى، و3 بحيرة صناعية بطاقة تخزينية تصل إلي 25 مليون م3.

أوضح شحته أن القطاع قام بتنفيذ أعمال منذ أول العام الحالى وحتى نهاية يونيو الماضى بقيمة 550 مليون جنيه ضمن أعمال الحماية من السيول وإنشاء كبارى وحماية الجسور وإنشاء كراسى نهرية وتأهيل المجارى المائية وأعمال التغطيات، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف المحافظات، ومنها "الجيزة وبنى سويف وأسيوط وقنا وإسنا" بقيمة 53 مليونا و64 ألف جنيه بقرى "بنى خالد والشرفا بالمنيا وحماية جسر حوض مصرف سيل أطفيح والحاجر،وعرب الشيخ محمد،وحماية البنية الأساسية لوادى إيمو".

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أكد أنه يتم حاليا الإعداد لتنفيذ 16 مشروعا لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة، وحتى أسوان بتكلفة إجمالية نحو 950 مليون جنيه، أن هذه الأعمال فى مرحلة الترسية حاليا وسيتم البدء فى التنفيذ فور ترسيتها، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة للحماية من السيول.

أضاف رئيس القطاع أن البحيرات الجارى تنفيذها ضمن منظومة الحماية بوادي عبادي شرق مدينة إدفو، على بعد 300 كم داخل الأخوار الجبلية لسلاسل جبال البحر الأحمر بسعة تخزينية 4.5 مليون م3 ، بالإضافة الي حاجز توجيه بارتفاع تسعة امطار وطول 380 متر، بسعة تخزينية 10.5 م3 حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة نحو 115 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة تستهدف تنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بقيمة 400 مليون جنيه فى العام المالى القادم ، وتتنوع الاعمال ما بين سدود اعاقة وبحيرات صناعية بجانب تطوير بمنطقة رمز السد العالي وكذلك اعمال المعالجة البيئية للصرف الصحي بمنطقة الرمز بالسد العالي.

وحول الأعمال الصناعية لشبكتي الري والصرف" المشروعات" أوضح شحته انه تم تأهيل ورفع كفاءة الترع والقناطر والكبارى،بتكلفة 226 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ حتي الان نحو90% وتضم تنفيذ مشروعات لحماية جسور بترعتى مريوط والابراهيمية ببنى مزار وحوائط ساندة على ترع ميت يزيد وبورسعيد وبحر اليوسف وأسوار، ، كما يتم حاليا تأهيل ترع القوصية وتكاسى على ترعة المنصورية وتغطية ترعة أبو دشيشة ومركز التدريب بالدقهلية بالاضافة الى الانتهاء من انشاء وإحلال وتجديد كبارى على ترع الشراقوة بكفر الشيخ - الشرقاوية- البحر الصغير - بحر شبين.