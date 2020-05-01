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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم. Advertisements دعاء الثامن من شهر رمضان 1441 هـ. دعاء الثامن من شهر رمضان 1441 هـ. ​"اللهم أعنى فيه على صيامه و قيامه، و جنبني فيه من هفواته واثامه، وارزقنى فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقكَ يا هادى المصلين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت​".​

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