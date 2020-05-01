شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القارئ محمود علي حسن يهدي ”الخليج 365” تلاوة من آيات الذكر الحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى القارئ الشيخ الدكتور محمود على حسن ، قراء الخليج 365 ، مقطع فيديو لتلاوة من آيات الذكر الحكيم ، بصوته بمناسبة شهر رمضان الكريم .

والدكتور محمود على حسن هو من شباب قراء إذاعة القرآن الكريم والتليفزيون المصرى، الذى نجح فى وضع اسمه فى الصفوف الأولى للقراء فى فترة قصيرة لما يتمتع به من صوت قوى وتلاوة متمكنة.

والقارئ الشيخ من مواليد 1973 ، فى قرية بهنباى مركز الزقازيق ، محافظة الشرقية ، بدأ حفظ القرآن فى سن الرابعة فى كتاب للشيخ إبراهيم أبو المهدى وكان من كبار محفظى القرآن الكريم ، وأتم حفظه كاملا فى سن التاسعة بمعاونة والده المعلم على حسن.

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التحق بكلية زراعة جامعة الأزهر وتخرج بتقدير جيد جدا، بدأ فى الماجستير والدكتوراة بقسم مكسبات الطعم والأغذية، وقتها تقدمت لمسابقة للتعيين عام 1995 وجاء كمدرس كيمياء أو بمدرس بمعهد أزهرى ، فاختار بالأزهر الشريف ، وتقدم لمعهد القراءات ليتخرج ليكون ضمن أوائل الجمهورية من خريجى المعهد وقتها .

تقدم للاختبارات الإذاعة ، لكنه لم يحالفخ الحظ وطلب اللجنة التقدم بعد ثلاثة أشهر، لكنه تفرغ للقراءة وسافر للعديد من الدول العالم وانصرف عن حلمة لمدة 10 سنوات ، حتى حان القدر وأبدى الدكتور عبدالله الخولى إعجابة الشديد بصوته بعد سماعة فى تلاوة بعزاء والدة الإذاعى السيد صالح ودفعة بضرورة التقدم للإذاعة ، ليحقق حلمة فى يلتحق كقارئ معتمد فى الإذاعة والتلفزيون عام 2011 ، وخلال تلك الفترة شارك فى العديد من المناسبات الدينية بحضور كبار رجال الدولة والوزراء.