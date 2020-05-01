شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 نصائح للحماية من مضاعفات العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة، تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات.

الخليج 365 يستعرض نصائح وزارة الصحة للوقاية من المضاعفات الصحية للعواصف الترابية التى تتعرض لها البلاد على مدار الساعات المقبلة خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات.

1- تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عاماً، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

2- الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة، والإكثار من تناول المياه.

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3- يفضل عدم الخروج من المنزل فى الأيام التى تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية.

4- يجب تغطية الأنف .

5- يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة التى تحتوى على شعر كثيف لانها تؤدى إلى تهيج الشعب الهوائية.

6- يجب اقلاع مريض الأمراض الصدرية عن التدخين بكافة أنواعه.