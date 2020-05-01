شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: شركات التوزيع تشحن عدادات المساجد وتتم التسوية مع الأوقاف والمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تتولى عملية شحن رصيد بدور العبادة سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، موكداً أنه يتم عمل مصادقات شهرية بين شركات التوزيع و المحليات والأوقاف للموافقة على قيمة الرصيد الذى تم شحنه بالعداد.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن دور العبادة التابعة للأوقاف والمحليات لا تتعرض لفصل التيار في حالة نفاذ الرصيد ، لافتاً إلى أنه يتم شحنه تلقائى من قبل شركات توزيع الكهرباء بخلاف المساجد التابعة للأهالى يتولى مالكها شحن رصيد العداد.

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وتابع حمزة، أن دور المناسبات بالمساجد يتم تركيب عداد منفصل عن عداد المسجد وتقوم الجهة المالكة سواء الأوقاف أو المحليات أو الأهالى بشحن رصيد العداد حسب رغبتهم ، مضيفا أن دور المناسبات لها دخل خاص وتستطيع شحن رصيد العداد.

وقال حمزة ، إنه تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و جهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد و الكنائس بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تغير كافة العدادات نهاية العام الجاري.

وأشار حمزة إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تغير 86 الف 660 عداد تقليدي بآخر مسبوق الدفع حتى الأن بدور العبادة ، مشيرا إلى أن عدد المساجد التي تم تغير العدادات بها بلغ 86 الف عداد و 660 عداد مسبوق الدفع بالكنائس.