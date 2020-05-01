المجلس القومي للمرأة ينعى شهداء بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

نددت الدكتورة مايا مرسي بهذا الحادث الإرهابي الأليم، الذي يستهدف أمن واستقرار الوطن، مؤكدةً أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جنودنا البواسل بل تزيدهم قوة وصلابة في حربهم النبيلة لحماية الوطن.

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وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي إلى أسر الشهداء الأبطال، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.​​