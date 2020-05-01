"المصريين الأحرار" ينعي شهداء القوات المسلحة في حادث بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

نعى حزب (المصريين الأحرار)، برئاسة الدكتور عصام خليل، أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وأعرب الحزب - في بيان - عن خالص تعازيه للشعب المصري والقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهدائنا البواسل، داعين الله أن يجازيهم خيرا قدر عطاؤهم، ويعجل بالشفاء للمصابين.

وقال (المصريين الأحرار) إن الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تنفذها تلك الشرذمة من أعداء الحياة والإنسانية لن تعيق مسيرة مصر الرائدة والعصية في وجه كل الأعداء.

وأضاف الحزب أن التاريخ الحافل للقوات المسلحة الآبية يخلد دومآ الأبطال وأصحاب التضحيات في القلوب والسطور بالفخر والإجلال.

وشدد الحزب على أن جموع المصريين المخلصين صفا واحد خلف القيادة السياسية وعازمون على اجتثاث الإرهاب بكل صورة من أرض مصر الطيبة الأصيلة.

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