أخبار مصر | "الوفد" ينعي شهداء بئر العبد: محاولات الإرهاب الخبيثة مصيرها للزوال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الوفد" ينعي شهداء بئر العبد: محاولات الإرهاب الخبيثة مصيرها للزوال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ببالغ الأسى وعميق الحزن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.
وأعلن أبوشقة، في بيان له، دعم حزب الوفد الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية، والمحافظة على أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني، بل تزيدها إصرارا وإرادة لاستكمال المهمة المقدسة للذود عن الوطن والمواطن.
وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن الحزب وجميع أفراد الشعب المصري، يزدادون تقديرًا لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرار الوطن والدفاع عن أبنائه ضد هذه الشرذمة التي تحاول النيل من مصر.
وأضاف، أن كل هذه المحاولات الخبيثة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنا مطمئنا، ويسجل التاريخ للقوات المسلحة المصرية بحروف من نور كل هذه الأدوار البطولية التي يقوم بها رجالها.
وتقدم أبوشقة، بخالص العزاء إلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وجميع أفراد ورجال القوات المسلحة المصرية.
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".
وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".