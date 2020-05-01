أخبار مصر | انهيار شدة بكوبري ميدان الساعة.. والمحافظة تصدر بيان مهم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر انهيار شدة بكوبري ميدان الساعة.. والمحافظة تصدر بيان مهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت محافظة القاهرة، انهيار شدة إحدى "كمرات" كوبري ميدان الساعة أثناء العمل؛ نتيجة هبوط التربة أسفل الشدة دون حدوث خسائر في العاملين بالموقع.

وأوضحت فى بيان لها، أن الانهيار وقع يوم الخميس، الساعة الخامسة والربع مساء، حيث انهارت الشده الخاصة بإحدى "كمرات" كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط الأرض أسفل الشدة.

وقالت المحافظة في بيانها، إن التحاليل المبدئية تشير إلى أن هبوط الأرض حدث بسبب تسرب المياه من أحد خطوط الصرف الصحي الماره بالقرب من موقع الشدة، ولم تحدث أي خسائر في العاملين الموجودين بالموقع.

وتم نقل ٣ من العمال الذين تواجدوا بالقرب من موقع الانهيار نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وعمل الفحوصات اللازمة لهم وخروجهم وعودتهم لموقع المشروع، كما قامت الشركة المنفذة للكوبري؛ برفع الشدة المنهاره وإزالة الخرسانة لاستكمال العمل بالموقع وانهاء المشروع طبقا للتوقيت المخطط.

وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية انتهت من إصلاح مكان الهبوط الأرضي الذى حدث بمنطقة حدائق القبة، مساء أمس، مشددًا على رئيس الحي إعادة الشىء لأصله، ورصف المكان.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغًا بحدوث هبوط أرضى بشارع غراب بحى حدائق القبة مساحته 3 م2 X 10 م2 وبعمق 4 م2 نتيجة الحفر النفقى لأحد المشروعات القومية لتطوير شبكة الصرف الصحى بالمنطقة الواقعة بين الخليفة المأمون وشارع بورسعيد وعلى الفور أنتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لمكان الهبوط وتم إصلاحه.

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نقل رئيس حي الزيتون إلى ديوان عام المحافظة

في سياق آخر، أصدر اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بنقل اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، إلى ديوان عام المحافظة.

كما أصدر عبدالعال، قرارا آخر بتعيين المحاسب محمد عبدالهادي، سكرتير الحي، قائما بالأعمال لحين تولي رئيس جديد.