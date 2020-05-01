أخبار مصر | جامعة القاهرة تدين حادث بئر العبد الإرهابي وتنعي الشهداء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة تدين حادث بئر العبد الإرهابي وتنعي الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدانت جامعة القاهرة، الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع أمس الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة ببئر العبد، وراح ضحيته مجموعة من الشهداء، من أبناء القوات المسلحة، وهم يؤدون دورهم في الذود عن الوطن، حفظا لأمنه واستقراره.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن هذا الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال قواتنا المسلحة بواجبهم، ووطنيتهم، بل يدفعهم إلى مزيد من الإصرار على مواصلة دورهم، فداء للوطن، لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.
وقال "الخشت"، إن ما يفعله الإرهاب لن يزيد مصر إلا صلابة وقوة وتماسكا، ويشد من عزيمة خير أجناد الأرض، ولن نتأخر عن دعم شهدائنا الأبرار، ولن تتوقف مسيرة النهضة والتنمية في ارض سيناء الطاهرة، وكل ربوع مصر.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الإرهاب لن يتمكن من تحقيق أغراضه الدنيئة، وستبقى مصر بجيشها وشرطتها، وإرادة شعبها ودولتها، وستنتصر بعزيمة ابطالها، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في سبيل الله، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد أمس الخميس، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مشددًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".
وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".