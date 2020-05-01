أخبار مصر | جامعة القاهرة تدين حادث بئر العبد الإرهابي وتنعي الشهداء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة تدين حادث بئر العبد الإرهابي وتنعي الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جامعة القاهرة، الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع أمس الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة ببئر العبد، وراح ضحيته مجموعة من الشهداء، من أبناء القوات المسلحة، وهم يؤدون دورهم في الذود عن الوطن، حفظا لأمنه واستقراره.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن هذا الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال قواتنا المسلحة بواجبهم، ووطنيتهم، بل يدفعهم إلى مزيد من الإصرار على مواصلة دورهم، فداء للوطن، لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.

وقال "الخشت"، إن ما يفعله الإرهاب لن يزيد مصر إلا صلابة وقوة وتماسكا، ويشد من عزيمة خير أجناد الأرض، ولن نتأخر عن دعم شهدائنا الأبرار، ولن تتوقف مسيرة النهضة والتنمية في ارض سيناء الطاهرة، وكل ربوع مصر.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الإرهاب لن يتمكن من تحقيق أغراضه الدنيئة، وستبقى مصر بجيشها وشرطتها، وإرادة شعبها ودولتها، وستنتصر بعزيمة ابطالها، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في سبيل الله، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.