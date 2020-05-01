مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي شهداء حادث بئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي شهداء حادث بئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار.

قرار من النائب العام بشأن الفنان محمد رمضان

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من أيمن محفوظ المحامي، ضد الفنان محمد رمضان، والذي يتهمه فيه بإهانة رمز الدولة المصرية، بعد تمزيق المشكو في حقه لجواز السفر المصري في إحدى حلقات مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).

بلاغ للنائب العام ضد منتج ومؤلف "حكايات بنات" للتحريض على الفسق والفجور

تقدم علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد كل من المسئول عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السمعية والسمعية البصرية، وطارق الجناين منتج مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، وماريان هاني المؤلفة، لعرض محتوى مخالف للشريعة والديني، وتحريضهم على الفسق والفجور، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).

قرار من النائب العام بشأن المطربين عمر كمال والبحرواي

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كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من المحامي أيمن محفوظ بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال والمطرب رضا البحراواي وآخرين يعلنوا بمنتهى السخرية والاستهانه بكافه تعليمات مؤسسات الدولة بشان مكافحة وباء كرونا وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوى وذلك لهدم الجهود الجبارة من كافة مؤسسات الدولة لمكافحة الكرونا بكلمة تخرج من أفواه أشخاص مستهتره عقيمة الفكر والوطنية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).

"العثور على رضيع وسط القمامة".. والأهالي يروون اللحظات الأخيرة

أدلى شهود العيان في واقعة العثور على طفل حديث الولادة داخل القمامة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، بأقوالهم أمام النيابة قائلين: "أول ما وجدنا الطفل فحصناه لأننا اعتقدنا في بادئ الأمر أن أحد الأشخاص خطفه لأخذ أي أعضاء من جسده، حيث كنا نسمع في الفترة الأخيرة عن تجارة الأعضاء، وقمنا بذلك نتيجة لآثار الدماء المتواجده على أنفه وفمه"، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

3 سيارات إطفاء احتاجها قوات الدفاع المدني بالجيزة، للسيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).

سقوط خرسانة كوبري بمدينة نصر

شهدت منطقة مدينة نصر اليوم الخميس، سقوط خرسانة كوبري بميدان الساعة "طريق النصر" على العمال أثناء تنفيذه في القاهرة بدون إصابات أو حالات وفاة،(التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).

رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي شهداء حادث بئر العبد الإرهابي