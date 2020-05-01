مصر | المصرية لمساعدة الأحداث تنعي شهداء بئر العبد: الجيش صمام الأمان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصرية لمساعدة الأحداث تنعي شهداء بئر العبد: الجيش صمام الأمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحـداث وحقوق الإنسان EAAJHR شهداء الواجب الوطني الذين قضوا مساء اليوم بسيناء، والذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الذكية جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، والتي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، حال تنفيذ القوات المسلحة الباسلة لأعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية، وحفاظًا على أمن الوطن واستقراره) ووفقًا للوارد ببيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية.
وقالت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحـداث وحقوق الإنسان في بيان لها (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)
وتعرب الجمعية عن عظيم تقديرها للدور الوطني العظيم الذى يضطلع به رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، وجهودهم الدؤوبة في حفظ أمن واستقرار الوطن وأبنائه على كافة المحاور والجبهات، وما تقدمه من تضحيات كانت سبب رئيسي في صد كافة الهجمات الإرهابية الجبانة التي باتت تستهدف آمن الوطن والمواطن من فلول الجماعات التكفيرية ومعتنقي الأفكار المتطرفة، وتؤكد الجمعية على عظيم تقديرها لتضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل والذين لا يدخرون جهدًا في الزود عن رمال الوطن، والذين يسطرون على أرض سيناء الغالية تاريخ يشهد بعظمة تضحياتهم وشجاعتهم الفائقة، وأنهم كانوا وما زالوا هم صمام الأمن والأمان لهذا الوطن العظيم.
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، مؤكدًا على استمرار الأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".
وتابع الرئيس قائلا: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة.. حفظ الله مصر وشعبها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".