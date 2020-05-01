مصر | المصرية لمساعدة الأحداث تنعي شهداء بئر العبد: الجيش صمام الأمان

نعت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحـداث وحقوق الإنسان EAAJHR شهداء الواجب الوطني الذين قضوا مساء اليوم بسيناء، والذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الذكية جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، والتي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، حال تنفيذ القوات المسلحة الباسلة لأعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية، وحفاظًا على أمن الوطن واستقراره) ووفقًا للوارد ببيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية.

وقالت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحـداث وحقوق الإنسان في بيان لها (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)

وتعرب الجمعية عن عظيم تقديرها للدور الوطني العظيم الذى يضطلع به رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، وجهودهم الدؤوبة في حفظ أمن واستقرار الوطن وأبنائه على كافة المحاور والجبهات، وما تقدمه من تضحيات كانت سبب رئيسي في صد كافة الهجمات الإرهابية الجبانة التي باتت تستهدف آمن الوطن والمواطن من فلول الجماعات التكفيرية ومعتنقي الأفكار المتطرفة، وتؤكد الجمعية على عظيم تقديرها لتضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل والذين لا يدخرون جهدًا في الزود عن رمال الوطن، والذين يسطرون على أرض سيناء الغالية تاريخ يشهد بعظمة تضحياتهم وشجاعتهم الفائقة، وأنهم كانوا وما زالوا هم صمام الأمن والأمان لهذا الوطن العظيم.

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