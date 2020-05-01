شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ناعيا الشهداء: دماءهم تزيد من عزمنا على اجتثاث الإرهاب لحماية الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا بمدينة بئر العبد أثر الحادث الارهابى الخسيس الذى وقع أمس الخميس. وأدان وزير العدل، العمل الإرهابي الخسيس الذى أسفر عن وقوع الشهداء والمصابين، مؤكداً أن دماء الشهداء تزيد من عزمنا على إجتثاث جذور الإرهاب لحماية بلدنا والإنسانية من شروره. Advertisements وتقدم المستشار عمر مروان بخالص العزاء لأسر الشهداء وللشعب المصري، ويسأل المولى الشفاء للمصابين من أبطال الوطن. يذكر أن العقيد اركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكري، أعلن عن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل ناعيا الشهداء: دماءهم تزيد من عزمنا على اجتثاث الإرهاب لحماية الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.