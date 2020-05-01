"الصحة": حقنا أول مريض فيروس كورونا ببلازما المتعافين.. والنتائج إيجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة، على حقن أول مريض بفيروس كورونا، ببلازما أحد المتعافين من الفيروس، مشيرة إلى ان النتائج كانت إيجابية بعد 48 ساعة.
وقالت الوزارة خلال تصريحات تلفزيونية، إنه تم استخلاص البلازما من 6 متعافين، والنتائج أثبت فاعلية 3 منهم، مضيفًا أنه فور التأكد من فاعلية البلازما سيتم التوسع فى استخدامها كعلاج، وحينها سندعو كل المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى ذوى الحالات الحرجة.
وأضافت: "الحالة الأولى كانت حرجة، وبعد الحقن بالبلازما المؤشرات إيجابية.. لو ثبت إيجابية تلك الطريقة فى العلاج، سنناشد جميع المتعافين بالتبرع ببلازما لتعافى الحالات الحرجة، والمتدهورة بسبب كورونا".
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