شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة: هبوط أرضى وراء سقوط سقالة كوبرى ميدان الساعة.. ولا إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت محافظة القاهرة فى بيان لها منذ قليل، تفاصيل انهيار شدّة إحدى كمرات كوبرى ميدان الساعة أثناء العمل نتيجة هبوط التربة أسفل الشدّة، مؤكدة سلامة جميع العاملين بالموقع.

وصرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء أمس الخميس، حدث انهيار للشدّة الخاصة بإحدى كمرات كوبرى ميدان الساعة نتيجة هبوط الأرض أسفل الشدّة وتشير التحاليل المبدئية، مشيرا أن هبوط الارض حدث بسبب تسرب المياه من أحد خطوط الصرف الصحى المارة بالقرب من موقع الشدّة ولم تحدث أى خسائر بين العاملين الموجودين بالموقع.

وقال البيان إنه تم نقل عدد 3 من العمال الذين تواجدوا بالقرب من موقع الانهيار إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم وتبين سلامتهم وتم خروجهم وعودتهم لموقع المشروع كما قامت الشركة المنفذة للكوبرى برفع الشدّة المنهارة وإزالة الخرسانة لاستكمال العمل بالموقع وإنهاء المشروع طبقًا للتوقيت المخطط له .

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