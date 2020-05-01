شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: جارى الانتهاء من إطلاق آلية إلكترونية لتلقى طلبات العداد الكودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر اقتربت من الانتهاء من إنشاء آلية الكترونية جديدة لتلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية، موكداً أن التأخر فى إطلاق آلية جديدة الكترونية بسبب اصرار الوزارة على أن تكون سهلة وبسيطة وتضمن عدم الحاجة لذهاب المواطن لشركة التوزيع.

وأضاف حمزة ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع إلا بعد عودة الحياة لطبيعتها و إلغاء قرار حظر التجوال والتجمعات وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وكان مجلس الوزراء وافق ، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.