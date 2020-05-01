شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى شهداء حادث بئر العبد الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمزيد من الحزن، شهداء الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع في مدينة بئر العبد وتدعو الله أن يلهم المصريين الصبر والسلوان وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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وأكدت المجموعة وإدراتها وكافة العاملين بها، الوقوف مع جموع الشعب خلف الدولة المصرية وقواتها المسلحة ورجال الشرطة، واثقين في قدرتنا على المواجهة والقضاء على عصابات الإرهاب الأسود.. حفظ الله مصر وشعبها.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، أكد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.