أخبار × 24 ساعة.. الصحة: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا لـ1381 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 1381 حالة غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة شيخ الازهر: الإسلام دين سلام والمسلمون لا يقاتلون إلا للدفاع عن أنفسهم تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى ثامن أيام رمضان صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعى من الصراف الآلى اعتبارا من غدا خريجو الأزهر في الخارج يطلقون برامج دينية خلال رمضان بعدة لغات Advertisements وزير القوى العاملة لعمال: أخلصوا وأتقنوا فى عملكم.. الوطن ينتظر ثمرة جهودكم التموين تنتهى من مواصفات المخازن العملاقة 6 مايو المقبل النقل: تصدير 26.8 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ آخر 24 ساعة "النقل": عدد ركاب المترو أمس تخطى مليون راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا إنفو جراف.. جدول صـرف معاشات شهر مايو بعد إجراء تعديل بمناسبـة عيد العمال مفتى الجمهورية مهنئًا العمال فى عيدهم: بسواعدكم نبنى بلادنا ونحقق التنمية المنشودة وزيرة البيئة تشارك فى حوار دولى حول تأثيرات كورونا حول العالم بالفيديو كونفرانس اتحاد المهندسين العرب يحتفل بذكرى تأسيسه الـ57 ويدعو لدعم القطاع الصحى لمواجهة كورونا

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