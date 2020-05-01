فيديو.. محافظة القاهرة تحقق فى انهيار سقالة كوبرى تحت الإنشاء بميدان الساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة تحقيقها فى انهار سقالة وشدادات تحمل جزء من كوبرى تحت الإنشاء بالقرب من ميدان الساعة، بمدينة نصر بشرق القاهرة، أثناء أعمال إنشاء الكوبرى ضمن عدد من الكبارى التى يتم تنفيذها شرق القاهرة لتطوير وإنشاء محاور مرورية جديدة.
كما تشهد العاصمة إنشاء كوبرى شارع الطيران مع تقاطع طريق الأتوستراد ويأتى ضمن أعمال تطوير شرق القاهرة، لاستيعاب الكثافات المرورية بميادين مدينة نصر لتصبح بدون تقاطعات ويهدف للقضاء على التكدس المرورى بشارع الطيران وتقاطع طريق الأتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات مما يساهم في انسياب الحركة المرورية، وتقليل أزمنة الرحلات ويبلغ طول الكوبري 250 مترا ويستوعب 3 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض اجمالى 20 متر.ا
كما يتم تنفيذ مشروع كوبري الميرغني تقاطع العروبة وهو عبارة عن كوبري للسيارات بطول 600 متر وعرض 23 مترا ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه.
كما يتضمن مشروع التطوير إنشاء محور من مصر الجديدة إلى طريق شبرا بنها الحر خلال 4 أشهر، والهدف من المحور الجديد هو ربط منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائري عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور أبو بكر الصديق، وذلك من أسفل كوبري التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبري مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم.
كما يتم إنشاء كوبرى الأميرية بحى الأميرية، لتيسير حركة المرور وتطوير البنية التحتية، ويهدف الكوبرى إلى الغاء التقاطع بين شوارع بورسعيد والسواح والكابلات والذى كان يسبب اختناق مرورى كبير.
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