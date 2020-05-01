شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 152 من العالقين المصريين بجزر المالديف ومسقط إلى مطار مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الخميس، رحلة طيران استثنائية قادمة من جزر المالديف، ومسقط تقل على متنها قرابة 152 مصريا من العالقين بالخارج، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا .

وأكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى أن رحلة الطيران التى وصلت من جزر المالديف تابعة لشركة اير كايرو المملوكة لشركة مصر للطيران، وتحمل رقم 2052، وعلى متنها 152 مصرياً من العالقين بالمالديف ومسقط بسلطنة عمان.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، إن فريق مدرب من الحجر الصحى وإدارة الطب الوقائى يقومون بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث يتم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة.

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وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، أن عقب عملية تعقيم الأشخاص والحقائب والتنسيق الكامل للحفاظ على المسافات بين الأشخاص تبدأ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

كان وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء أمس الأربعاء، رحلة طيران استثنائية تحمل رقم sm2102، قادمة من مطار شارل ديجول ألفرنسي، تقل على متنها 142 راكبًا مصريًا من العالقين بالخارج.