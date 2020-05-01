محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: تقدم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص العزاء لجموع الشعب المصري العظيم في شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والذين روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الغالية جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس، بأن النيابة الإدارية تؤكد على تقدير شعب مصر العظيم لبطولات أبناءه من رجال القوات المسلحة والشرطة والتي يسطرونها بحروف من نور لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه ضد المحاولات الخسيسة لقوى الشر التي لن تزيد الشعب المصري بأسره إلا عزيمة وإصراراً على النصر. واختتم الهيئة بيانها "رحم الله الشهداء الأبطال وألهم ذويهم والشعب المصري بأسره الصبر والسلوان".

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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة الإدارية تنعي شهداء "بئر العبد": نقدر بطولات القوات المسلحة ضد محاولات قوى الشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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