قضايا الدولة تنعي شهداء "بئر العبد": نقف وراء رجال قواتنا المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

نعى المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي الأثيم ولقوا ربهم دفاعا عن هذا البلد الأمين.

وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن الهيئة تؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري العظيم إلا ترابطا ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الارهاب وتطهير الوطن من أعوان الشيطان.

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وأكدت الهيئة على وقوفها وراء رجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الشجاعة فيما يقدمونه من تضحيات والسهر على أمن الوطن ومواطنيه.

واختتمت بيانها "حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.