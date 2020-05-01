نادي القضاة يدين حادث بئر العبد الإرهابي: "أعمال شيطانية برأت منها كل الأديان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أدان نادي قضاة مصر، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر في بيان صحفي اليوم: "يدين نادي قضاة مصر بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد

مما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة البواسل".

وأضاف: "يعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء وخالص دعائه أن يمن على المصابين بالشفاء".

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وتابع المستشار "السيد": " تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة في هذا الشهر الفضيل لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان".

وأكد نادي القضاة تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل في جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه من هذا الإرهاب الأسود.

وأتم بيانه: "وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها.. داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم".