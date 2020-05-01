محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
تنعى وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال الذين استشهدوا، اليوم الخميس؛ إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
وتؤكد وزارة الداخلية على أن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة فى الدفاع عن مقدرات الوطن، داعية المولى عز وجل بسرعة شفاء المصابين.
كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود؛ إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية ناعية شهداء "بئر العبد": محاولات فاشلة لن توقف جهود الدفاع عن الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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