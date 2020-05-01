الكمامة شرط أساسي.. لوحة إرشادية في مكاتب الشهر العقاري للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعدت مصلحة الشهر العقاري، لوحة إرشادية في جميع مكاتبها على مستوى الجمهورية نبهت خلالها على المواطنين بضرورة ارتداء كمامة كشرط أساسي للتردد عليها.

وجاء في اللوحة الإرشادية - حصل الخليج 365 على نسخة منه- "تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل لن يتم التعامل مع أي صاحب شأن من الجمهور داخل الشهر العقاري إلا بعد ارتداء "كمامة" وإحضار قلم أسود شخصي للتوقيع به".

وذكرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قرارا أمس الأربعاء، باستثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بداية من الأحد المقبل.

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وكانت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بدأت الأحد الماضي عملها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة ضد فيروس "كورونا" المستجد؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأعلنت مصلحة الشهر العقاري، في بيان سابق، أنها ستقتصر العمل على 6 خدمات فقط وهي: عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ، التصديق على الدفاتير الإيجارية، محضر إيداع وصية (مغلقة)، محضر فتح وصية (مغلقة)، التوكيل الخاص (صرف المعاش) والإقرارات.