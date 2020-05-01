السيطرة على حريق بشقة سكنية في بولاق القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا اندلع في شقة بمنطقة بولاق الدكرور. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بوحدة سكنية بشارع حسين عيسى بمنطقة بولاق القديمة. جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات. وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق، وتحرير المحضر اللازم، وانتداب المعمل الجنائي؛ للوقوف على أسبابه.

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