نادي القضاة عن إلغاء الإجازة القضائية: "المحاكم تنظم العمل خلالها كل عام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد نادي قضاة مصر أن الجمعيات العمومية للمحاكم تنظم العمل خلال فترة الإجازة القضائية بداية من يوليو حتى سبتمبر من كل عام بما يتوافق مع الصالح العام وفقا لقانون السلطة القضائية؛ ردا على ما أُثير عن إلغاء الإجازة القضائية.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أصدر بيانا بشأن ما أُثير عن إلغاء الإجازة القضائية ومناداة البعض بغير علم بإلغائها، ومع كامل التقدير لتلك الأصوات لحرصها على إنجاز ما قد يكون قد تراكم من قضايا خلال فترة الحظر الذى فرضته الدولة لمواجهة آثار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح نادي القضاة -في بيانه الخميس- أن "قضاة مصر ومنذ أعوام عديدة وتحقيقاً للعدالة الناجزة التي هم سدنتها قد ارتضوا بمحض إرادتهم العمل في تلك الإجازة القضائية المستحقة لهم بموجب قانون السلطة القضائية، وتقوم الجمعيات العمومية للمحاكم صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن بتنظيم العمل خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر من كل عام بما يتوافق مع الصالح العام وفقاً لذات القانون باعتباره شأن قضائي خالص لا يجوز المساس به وفقا لأحكام الدستور".

وشدد النادي على أن "قضاة مصر حريصون كل الحرص على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق المتقاضين على الرغم من معوقات العمل التي يلاقونها والعقبات التشريعية التي تحول دون ذلك إنهم يعون دقة الظرف الذى تمر به البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد ويقدرون الاجراءات الوقائية والقرارات التي اتخذتها الدولة التي تحفظ للمتقاضين سلامتهم وصحتهم إيمانا بأن حفظ النفس أولى من أي اعتبارات أخرى".