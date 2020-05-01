محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لليوم الثالث على التوالي، نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة قرارات إزالة صادرة لحالات تعدٍ بمركز العياط، جنوب المحافظة. حملة مكبرة شنها مسؤولو مركز العياط تنسيقا مع قسم الشرطة استهدفت إزالة التعديات على الرقعة الزراعية بقرية (بهبيت). ونفذت الحملة 6 قرارات إزالة لحالات تعدٍ على مساحة 1175م٢. وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الجيزة يتصدى لحالات تعدٍ على الرقعة الزراعية في العياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.