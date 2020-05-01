"العربية للتصنيع" تنتج وحدات تعقيم وكشف حراري - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بدء الإنتاج المحلى للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة، مثل غرف العزل الطبى وأجهزة التعقيم والفحص الحرارى ومستلزمات الوقاية طبقا للمواصفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلى فى هذه الصناعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "التراس"، أن أجهزة التعقيم والفحص الحرارى وغرف العزل الطبى تم تصنيعها وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتتميز غرف التعقيم باستخدامها تقنية الضباب والتى لا تؤثر على الجهاز التنفسى للإنسان؛ كما تتميز وحدة الكشف الحرارى بكاميرا رقمية لقياس درجة حرارة الإنسان وتصويره تليفزيونيا من عدة زوايا، وتستغرق 5 ثوانى فقط .

وتحتوى غرف العزل الطبى على كافة الإجراءات الصحية العاجلة مثل وحدات تنفس صناعى وأوكسجين وشفط هواء ورسم قلب، كما تتضمن كاميرا رقمية للتواصل بين المريض وأسرته عبر تقنية الواى فاى بالإنترنت.

فيما وقع الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور "خالد عبد الغفار" وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمقر رئاسة العربية للتصنيع بروتوكول للتعاون، بهدف إعداد العمالة الفنية لسوق العمل وتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين وتحقيق أقصى استفادة من القدرات العلمية والتصنيعية بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحل.

ووفقا للبروتوكول الذى تصل مدته إلى ثلاث سنوات على تطوير التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالى من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والتحول الرقمى والخدمات الإلكترونية والمشاركة فى التدريب الفنى والمهنى لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل ودعم ورعاية مشروعات الطلبة وتصنيع الإبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.

وينص أيضا على تنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وتجهيز الورش والمعامل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات العربية للتصنيع المختلفة .

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فيما أشاد الدكتور "خالد عبد الغفار" بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة فى تطوير قطاعى البحوث والتدريب فى مؤسسات التعليم العالى وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن المشروعات البحثية المشتركة نستهدف بها الوصول إلى منتجات مصرية عالية الجودة وإمداد الجهات الصناعية التابعة للعربية للتصنيع بالنتائج العلمية، مشيدا بجهود الهيئة فى الإرتقاء بنسب التصنيع المحلى فى مجالات الصناعة المختلفة.

من جانبه، أكد "التراس"، اهتمام الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع كافة الجامعات والجهات البحثية لتحقيق أقصى إستثمار للكفاءات والكوادر العلمية الوطنية ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، مشيرا إلى أن البروتوكول سيسهم فى تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة ودعم الإبتكارات لشباب مصر.

وأكد "التراس"، أهمية تطوير وتدريب العمالة الفنية وإعدادها لسوق العمل وتلبية إحتياجات الصناعة والتنمية، لافتا أن التعليم الفنى يعد بمثابة النقلة الصناعية المقبلة وأداة تشغيل المصانع الأولى.

من ناحية أخرى، قام وزير التعليم العالى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة

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