حقوقكم مصانة.. وزير القوى العاملة يوجه رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الموافق الأول من مايو، مشددًا على الدور الكبير الذي يبذولونه ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد.

وقدم الوزير، رسالة حب وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافًا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدًا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.

وقال إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بهد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأربع الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا ، وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد "سعفان"، أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لافتا إلى أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة، فيا عمال مصر أخلصوا وأتقنوا في عملكم وأعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم، عملا دؤوبا وإنتاجاً وفيراً، يحرص على أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة.