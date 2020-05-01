رئيس الإنجيلية ينعى شهداء حادث "بئر العبد": مصر صامدة في وجه الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من رجال القوات المسلحة البواسل، اليوم الخميس، بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، قبل ساعة من الإفطار.

وقال رئيس الإنجيلية : "إن مصر صامدة في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق النهوض والتقدم. ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والسلوان لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان".

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كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

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