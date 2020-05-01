محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددًا من رجال القوات المسلحة البواسل، اليوم الخميس، بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، قبل ساعة من الإفطار.
وقال رئيس الإنجيلية : "إن مصر صامدة في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق النهوض والتقدم. ونصلي إلى الله أن يمنح العزاء والسلوان لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان".
كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن قبل قليل، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.
اقرأ أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإنجيلية ينعى شهداء حادث "بئر العبد": مصر صامدة في وجه الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.