"الزراعة": ضبط أكثر من 143 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضبط 143 طنًا و135 كيلو جراما من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر أبريل الجاري على مستوى الجمهورية.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تلقى تقريرًا رسميًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكد الدكتور "عبدالحكيم"، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 890 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف أن هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات تكثف حملات التفتيش على منافذ بيع وأسواق السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على حياة المواطنين.