مصر | رئيس "النيابة الإدارية" يتقدم بالعزاء للشعب المصري في شهداء بئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس "النيابة الإدارية" يتقدم بالعزاء للشعب المصري في شهداء بئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالعزاء لجموع الشعب المصري العظيم في شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة، والذين روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الغالية جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وأكدت النيابة الإدارية، على تقدير شعب مصر العظيم لبطولات أبناءه من رجال القوات المسلحة والشرطة والتي يسطرونها بحروف من نور لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه ضد المحاولات الخسيسة لقوى الشر التي لن تزيد الشعب المصري بأسره إلا عزيمة وإصرارًا على النصر.

ودعت النيابة الإدارية المولي أن يرحم شهداء الأبطال وألهم ذويهم والشعب المصري بأسره الصبر والسلوان.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمـــد سميــر.

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كما نعى نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير يوسف البهي - نائب رئيس مجلس الدولة، ببالغ الحزن والألم والغضب شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المركبات المدرعة بعبوة ناسفة في كمين جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتقدم النادي بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ولأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بالرحمة والمغفرة وأن يرزق المصابين الشفاء العاجل.

ويدين النادي بأقوى العبارات وأشدها هذا العمل الارهابي الدنيء الذي استهدف جنودًا يؤدون واجبهم في حماية أمن الوطن، ولم يراع حرمة شهر رمضان الكريم وهو ما يعبر بوضوح عن إجرام هذه العناصر الارهابية وأنهم أبعد ما يكونوا عن تعاليم الدين الحنيف، فالإسلام منهم براء.

ويؤكد النادي على استمرار دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، حتى نطهر أرضنا الشريفة من دنس هؤلاء الخونة المرتزقة.