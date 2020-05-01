مصر | نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء الهجوم الإرهابي على كمين بئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء الهجوم الإرهابي على كمين بئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقدم النادي بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ولأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بالرحمة والمغفرة وأن يرزق المصابين الشفاء العاجل.
ويدين النادي بأقوى العبارات وأشدها هذا العمل الارهابي الدنيء الذي استهدف جنودًا يؤدون واجبهم في حماية أمن الوطن، ولم يراع حرمة شهر رمضان الكريم وهو ما يعبر بوضوح عن إجرام هذه العناصر الارهابية وأنهم أبعد ما يكونوا عن تعاليم الدين الحنيف، فالإسلام منهم براء.
ويؤكد النادي على استمرار دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، حتى نطهر أرضنا الشريفة من دنس هؤلاء الخونة المرتزقة.
واختتم: حفظ الله مصر... ورحم شهدائها... وحمي جيشها وشعبها
صرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، رئيس المكتب الإعلامي لنادي قضاة مجلس الدولة.
وفي سياق منفصل أصدر نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، يوم الأحد الماضي، بيانا صحفيا تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها مجابهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مساندة المتضررين منه ودعم أجهزة الدولة.
وقال البيان: "ليس من بيننا من يمار في شأن خطورة الوضع الراهن، وما نستشعره من خوف، وما يعانيه البعض منا من ألم ومرض، ولكننا نحمل بين جنباتنا يقينًا ثابتًا أن علينا دور نضطلع به تجاه أهلنا ووطننا، من منطلق الإخاء والتكامل والمودة".
وتابع: "العديد من المستشفيات - سيما الصدر والحميات - تضطلع بمسئوليتها لمواجهه وباء كورونا، مما يجعل دعمنا لها وتكافلنا معها ضرورة، فنحن مدعون - بحكم الانتماء الواحد وكون أننا أهل سفينةٍ واحدةٍ نواجه خطرًا واحدًا - لاستنهاض الهمة، والتأكيد على استمرار توجيه بوصلتها نحو المجتمع ودعم جهود الدولة المصرية – التي يشار لها بكل بنان - لمواجهة هذا الوباء اللعين".
وأكد البيان، أنه في ضوء ذلك قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإجماع مايلى:
أولًا: مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر أبريل القادم، على أن توجه قيمته كاملًا دعمًا لأى من مستشفيات الصدر أو الحميات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
ثانيًا: فتح باب التبرعات لهذا الشأن من السادة قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالًا لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يرفع عنا البلاء والفتن، وأن يحفظنا من كل مكروه وسوء، إنه ولى ذلك والقادر عليه.