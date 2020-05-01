مصر | رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي شهداء حادث بئر العبد الإرهابي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي شهداء حادث بئر العبد الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي الأثيم ولقوا ربهم دفاعا عن هذا البلد الأمين.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلا: "إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري العظيم إلا ترابطا ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من أعوان الشيطان واقفين وراء رجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الشجاعة فيما يقدمونه من تضحيات والسهر على أمن الوطن ومواطنيه".

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واختتم، حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء وإنا لله وإنا إليه راجعون.